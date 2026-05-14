All’alba di oggi, la capitale ucraina è stata colpita da un intenso attacco con droni e missili provenienti dalla Russia. Le autorità locali riferiscono che almeno quattro persone sono rimaste ferite a causa degli esplosivi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che stanno gestendo le operazioni di assistenza e di messa in sicurezza della zona. La notizia si aggiunge a una serie di attacchi recenti nella regione.

All’alba di oggi la Russia ha sferrato un massiccio attacco con droni e missili su Kiev, ferendo almeno quattro persone, secondo quanto riferito dalle autorità locali. I danni sono stati registrati in sei distretti della capitale ucraina. Sono stati danneggiati edifici residenziali e infrastrutture civili. Nel distretto di Darnytsia, un edificio residenziale a più piani è parzialmente crollato, seppellendo le persone sotto le macerie. Secondo il Servizio di emergenza ucraino, almeno 10 persone sono state estratte vive. Nel distretto di Dnieper, un drone ha colpito il tetto di un edificio residenziale di cinque piani. Anche un altro edificio nel distretto di Dniprovskyi è stato danneggiato.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, massiccio attacco di droni e missili russi su Kiev: le immagini dei soccorsi

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