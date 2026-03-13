A Lodi, ogni acquisto di due euro contribuisce a finanziare iniziative contro la violenza di genere. La città si attiva per coinvolgere i cittadini in un impegno diretto, trasformando semplici spese quotidiane in un gesto di solidarietà. Le iniziative mirano a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sostenere progetti dedicati alla prevenzione e all’assistenza. La mobilitazione si concentra sull’uso di risorse raccolte attraverso queste donazioni.

Il cuore pulsante di Lodi si prepara a trasformare la consapevolezza in azione concreta contro la violenza di genere. Intesa Sanpaolo ha attivato un meccanismo finanziario innovativo per sostenere l’associazione L’Orsa Minore, puntando su una raccolta fondi che mira a raggiungere i 100mila euro entro il 30 aprile. In questa data odierna, venerdì 13 marzo 2026, la banca non si limita a fornire capitale, ma attiva un sistema di corrispondenza diretta tra acquisti online dei clienti e donazioni automatiche, legando l’economia quotidiana alla solidarietà sociale. L’iniziativa non è un semplice atto filantropico isolato, ma si inserisce in una strategia più ampia della Divisione Banca dei Territori, guidata da Stefano Barrese, che cerca di colmare le fratture sociali attraverso progetti distintivi sulla sostenibilità e l’inclusione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi: 2 euro per ogni acquisto finanziano la lotta

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