Barboncini protagonisti della solidarietà | il raduno al Beach One a sostegno del Canile di Brindisi

Un raduno dedicato ai barboncini si è svolto nella giornata al Beach One, con l’obiettivo di raccogliere fondi per il canile di Brindisi. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi proprietari con i loro cani, tra giochi, incontri e iniziative benefiche. La manifestazione ha coinvolto persone di tutte le età, creando un’atmosfera di condivisione e allegria. Durante l’evento, si sono svolte attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore delle strutture di accoglienza per animali.

Una giornata da vivere con il sorriso, tra code che scodinzolano, momenti di condivisione e tanta, tantissima beneficenza. Giovedì 1° maggio il lido Beach One non ospiterà solo un evento, ma un esempio concreto di aggregazione e solidarietà. Il lido di Brindisi si trasformerà in un grande spazio.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Canile lager e social: 26 barboncini toy sequestrati sul solaio di un palazzoTempo di lettura: 2 minutiLi chiamano barboncini toy, perché guardandoli con poca attenzione possono essere facilmente confusi con dei pelouche. Villaricca, canile lager sul solaio: sequestrati 26 barboncini toy, denunciato il “titolare”Venticinque barboncini toy, molti dei quali cuccioli, sono stati sequestrati dai Carabinieri in un canile abusivo realizzato sul solaio di un palazzo... Contenuti di approfondimento Si parla di: Barboncini protagonisti della solidarietà: il raduno al Beach One a sostegno del Canile di Brindisi; Brindisi Calcio, il presidente Giuseppe Roma si dimette.