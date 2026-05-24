Nell'ultima giornata di Serie A, quattro squadre sono in corsa per la qualificazione in Champions League. Milan, Roma, Juventus e Como si sfidano per ottenere i posti disponibili, con un distacco di due punti tra loro. La partita si gioca questa sera e deciderà chi tra queste squadre accederà alla competizione europea. La classifica e i risultati delle singole partite determineranno le posizioni finali.

Rush finale per la qualificazione Champions che accende l’ultima giornata di Serie A con quattro squadre in lizza, assiepate in appena due punti. Davanti Milan e Roma (a quota 70), dietro Como e Juventus (a 68). Rossoneri e giallorossi si giocano il match point che può valere una stagione, per raggiungerlo basta una vittoria. Quattro squadre a caccia della qualificazione alla Champions. Milan. Gli uomini di Massimiliano Allegri se la vedranno in casa con un Cagliari da tempo fuori dalla lotta per la salvezza, ma che – proprio per questo – arriva a San Siro con la mente libera, con la possibilità di giocarsi la partita senza pressioni, a differenza degli avversari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Juventus e Como stasera si giocano tutto

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Corsa Champions League 2027: Milan, Roma, Como e Juventus, chi sono i favoriti

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