Nella corsa alla qualificazione in Champions League, quattro squadre si contendono un posto in cinque punti di distanza. Il Milan si prepara ad affrontare le ultime tre giornate con incontri contro Juventus, Roma e Como, che potrebbero decidere il loro destino. La Juventus, la Roma e il Como sono anch'esse coinvolte in questa lotta, con i rispettivi calendari che si incrociano e potrebbero determinare il loro posizionamento finale.

La corsa alla prossima Champions League entra nella fase decisiva. A tre giornate dalla fine del campionato, quattro squadre sono racchiuse in appena 5 punti e il margine d’errore si è ridotto al minimo. Milan, Juventus, Roma e Como si preparano a un finale di stagione ad alta tensione, con calendari molto diversi ma accomunati dallo stesso obiettivo: conquistare il pass europeo più prestigioso. I rossoneri restano padroni del proprio destino, ma il pesante ko contro il Sassuolo ha riaperto scenari che sembravano ormai chiusi. La squadra di Allegri è terza a quota 67 punti, davanti alla Juventus a 65, alla Roma a 64 e al Como a 62. Nonostante il momento complicato, il Milan conserva un piccolo tesoro: il vantaggio in classifica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Corsa Champions, quattro squadre in 5 punti: i calendari di Milan, Juventus, Roma e Como a confronto

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