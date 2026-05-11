Mancano due partite alla fine della corsa in Champions League e le squadre coinvolte, tra cui Juventus, Milan, Roma e Como, si trovano ad affrontare un momento decisivo. Il risultato delle partite sarà influenzato dall'andamento sul campo, ma anche dalla condizione fisica e mentale delle squadre. Le prossime gare rappresentano l'ultima chance per cambiare le sorti della qualificazione.

Quattro squadre racchiuse in soli tre punti, in vista dei 180 minuti che valgono una stagione intera. Il Napoli ha un buon margine e deve ancora scendere in campo col Bologna stasera: se la formazione di Conte dovesse vincere, sarebbe già certa della qualificazione alla prossima Champions League. Le altre, invece, dovranno ancora combattere per rientrare tra le prime quattro. L'Inter ha già blindato il proprio posto, il Napoli è vicinissimo, chi saranno le altre due? Prima di analizzare il calendario di Juventus, Milan, Roma e Como, è giusto ricordare quali sono i criteri che si applicano in caso di arrivo a pari punti di due o più squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tutto sulla corsa Champions: Juve, Milan, Roma e Como si giocano il destino in 180 minuti

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