Quattro morti e 50 feriti in una serie di attacchi russi su Kiev | lanciato anche un missile Oreshnik
In Ucraina, quattro persone sono morte e circa 50 sono rimaste ferite a causa di un attacco russo. L’offensiva ha incluso il lancio di un missile Oreshnik, che non è stato intercettato perché può viaggiare a oltre dieci volte la velocità del suono. L’attacco ha coinvolto diverse aree della capitale, con danni e conseguenze ancora da quantificare. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali detenzioni o risposte immediate.
Quattro persone sono morte e una cinquantina sono rimaste ferite in Ucraina a seguito di un massiccio attacco russo: Mosca ha lanciato anche un missile Oreshnik, non intercettabile perché in grado di viaggiare a oltre 10 volte la velocità del suono. 🔗 Leggi su Fanpage.it
INCENDIO MORTALE A CRANS-MONTANA, 47 VITTIME E 6 ITALIANI ANCORA DISPERSI
Notizie e thread social correlati
Massiccio attacco russo su Kiev, colpita anche una scuola: "Lanciato il supermissile Oreshnik"Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, Kiev è stata colpita da un attacco russo che ha coinvolto decine di missili balistici, missili da crociera e...
Kiev, attacco con missile Oreshnik: una vittima e 40 feritiUn missile di tipo Oreshnik ha causato una vittima e 40 feriti in un attacco contro Kiev.
Temi più discussi: Maldive, corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Procura di Roma apre inchiesta; Come sono morti i cinque sub alle Maldive: dal disorientamento ai gas impuri in bombola, le ipotesi; Sub morti alle Maldive, cosa potrebbe essere andato storto; Sub italiani morti alle Maldive, cosa cambia tra un’immersione a 30 o a 50 metri.
Quattro morti e 50 feriti in una serie di attacchi russi su Kiev: lanciato anche un missile OreshnikQuattro persone sono morte e una cinquantina sono rimaste ferite in Ucraina a seguito di un massiccio attacco russo: Mosca ha lanciato anche un missile ... fanpage.it
Con un volo dalla Turchia sono stati rimpatriati oggi i corpi di quattro dei cinque sommozzatori morti nella grotta a 50 metri di profondità. Lunedì l'esecuzione degli esami autoptici al nosocomio gallaratese dove le salme verranno condotte dopo l'atterraggio nel facebook
Lavoro con insetti morti AMA reddit
Massiccio attacco russo su Kiev: 4 morti e 60 feriti. Zelensky: Mosca ha lanciato un missile OreshnikIl Kyiv Post parla di un possibile lancio di un missile russo Oreshnik verso Bila Tserkva, città a poca distanza dalla capitale ... ilsole24ore.com
Maldive, come sono le grotte di Alimathà: ingresso a 47m, profondità a 60m; il limite italiano per le immersioni è di 50m x.com