Quattro morti e 50 feriti in una serie di attacchi russi su Kiev | lanciato anche un missile Oreshnik

In Ucraina, quattro persone sono morte e circa 50 sono rimaste ferite a causa di un attacco russo. L’offensiva ha incluso il lancio di un missile Oreshnik, che non è stato intercettato perché può viaggiare a oltre dieci volte la velocità del suono. L’attacco ha coinvolto diverse aree della capitale, con danni e conseguenze ancora da quantificare. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali detenzioni o risposte immediate.

Quattro persone sono morte e una cinquantina sono rimaste ferite in Ucraina a seguito di un massiccio attacco russo: Mosca ha lanciato anche un missile Oreshnik, non intercettabile perché in grado di viaggiare a oltre 10 volte la velocità del suono. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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