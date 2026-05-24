Massiccio attacco russo su Kiev colpita anche una scuola | Lanciato il supermissile Oreshnik

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, Kiev è stata colpita da un attacco russo che ha coinvolto decine di missili balistici, missili da crociera e droni. Tra gli obiettivi colpiti, una scuola è stata danneggiata. Si segnala il lancio di un supermissile, denominato Oreshnik, durante l’attacco. Non sono stati forniti dettagli su eventuali vittime o danni specifici alle infrastrutture.

Kiev è stata colpita nella notte tra il 23 e il 24 maggio da intensi bombardamenti russi con decine di missili balistici, missili da crociera e droni. L'attacco arriva a pochi giorni dal raid ucraino contro una scuola nella regione occupata di Lugansk per il quale il presidente russo Vladimir. 🔗 Leggi su Today.it

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