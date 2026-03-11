Negli ultimi dieci giorni l’Italia ha speso circa 3 miliardi di euro in più per l’energia, a causa dell’aumento dei costi legati alla guerra in Medio Oriente. Questa situazione influisce direttamente sui prezzi, creando preoccupazioni per un possibile nuovo incremento dell’inflazione nel nostro paese. La dinamica dei costi energetici si sta rapidamente modificando, con effetti immediati sulle spese quotidiane delle famiglie e delle imprese.

Con il blocco dello Stretto di Hormuz un quinto del gnl mondiale è congelato. Gli acquirenti asiatici ed europei di energia si stanno contendendo le forniture, dopo che la guerra in Medio Oriente ha bloccato la rotta dal Qatar. Questo si traduce in un aumento del prezzo del gas e del petrolio, maggiori costi assicurativi e noli più cari. Sul gas gli effetti in termini di prezzo rischiano di essere molto più pesanti di quelli sul petrolio, perché il mercato del gnl è vicino alla saturazione. «Stiamo già vedendo l'impatto della situazione in Medio Oriente sull'energia. I nostri sforzi di diversificazione stanno dando risultati. Ma questo non significa che siamo immuni agli choc dei prezzi», ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria dell'Europarlamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l’inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l’energia

Articoli correlati

Energia, l’effetto della crisi in Medio Oriente: fino a 10 miliardi di costi in più per le impreseLe stime della Cgia dopo l’attacco all’Iran: rincari di gas ed elettricità spinti dalle tensioni geopolitiche.

Bollette in Europa più care, la guerra in Iran ci costa 3 miliardi per l’energiaIl conflitto in Medio Oriente sta già lasciando il segno sulle bollette energetiche europee.

Una raccolta di contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l'inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l'energia; Guerra in Iran, quanto costa agli Usa di Trump tra attacchi, armi e missili; Clienti bloccati e voli annullati, quanto costa la guerra in Medio Oriente alle agenzie di viaggio; Quanto costa la guerra in Medio Oriente al turismo: 50mila euro per agenzia viaggi.

Quanto ci costa la guerra in Medio Oriente? Quanto può aumentare l’inflazione in Italia, in 10 giorni già spesi 3 miliardi in più per l’energiaLa dinamica dei prezzi dell’energia preoccupa: l’inflazione potrebbe tornare a correre, arrivando anche al 5%-6% a fine anno ... corriere.it

Quanto costa la guerra in Medio Oriente al turismo: 50mila euro per agenzia viaggiCieli chiusi, voli cancellati, pacchetti azzerati. FIAVET lancia l'allarme turismo per la guerra: le agenzie viaggio perdono fino a 6 miliardi ... missionline.it

Medio Oriente - Tutti gli aggiornamenti - facebook.com facebook

#MassimoGaravaglia a Sky Economia interviene sulla crisi in Medio Oriente e le opzioni sul tavolo per ridurre l'impatto dei rincari dell'energia come accise mobili e superamento dei regolamenti figli dell'ideologia green tanto in voga a Bruxelles. x.com