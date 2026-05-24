Federico Cinà chi è azzurro che ha debuttato con una vittoria al Roland Garros

Federico Cinà ha battuto un avversario di livello nel suo debutto a Roland Garros 2026, vincendo al primo turno. La partita si è conclusa con un punteggio favorevole al giovane tennista italiano. Cinà ha ottenuto il successo in tre set, dimostrando solidità e determinazione. La vittoria rappresenta il primo risultato importante in un torneo del Grande Slam per il giocatore. La partita si è svolta oggi, domenica 24 maggio.

(Adnkronos) – Federico Cinà è la prima sorpresa del Roland Garros 2026. Oggi, domenica 24 maggio, il talento azzurro, classe 2007 e numero 238 del ranking Atp, ha battuto l'americano Reilly Opelka nel primo turno dello Slam francese imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7 (6-8), 6-4 in tre ore e 26 di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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