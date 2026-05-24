Quando la F1 su TV8 stasera GP Canada 2026 | orario gara differita in chiaro

La gara del GP del Canada di Formula 1 si svolgerà alle 22:00 di domenica 24 maggio, sul circuito di Montreal. È il quinto dei ventidue appuntamenti in programma per questa stagione. Il tracciato, costruito negli anni ’70 e poco modificato nel tempo, ospiterà il Gran Premio in una giornata di domenica. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8.

Il Gran Premio del Canada di F1 scatterà alle ore 22:00 di domenica 24 maggio. Il Circus affronterà il quinto dei suoi ventidue appuntamenti rimasti in calendario sul tracciato di Montreal, edificato negli anni ’70 e da allora modificato in maniera marginale. D’altronde, si usa il perimetro di un’isola artificiale e di spazio ce n’è poco! LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 22.00 Uno dei tratti più famosi è il famigerato Wall of Champions, il muro in cemento all’uscita dell’ultima chicane prima del traguardo. Deve il suo nomignolo all’edizione del 1999, durante la quale vi andarono a sbattere ben tre Campioni del Mondo, ossia Michael Schumacher, Damon Hill e Jacques Villeneuve. 🔗 Leggi su Oasport.it

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