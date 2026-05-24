Domenica 24 maggio si svolgerà il Gran Premio del Canada di Formula 1, parte del Mondiale 2026. La corsa si terrà sulla pista intitolata a Gilles Villeneuve e sarà trasmessa in diretta streaming e in differita in chiaro su TV8. La gara è considerata aperta a diversi risultati, con i piloti pronti a sfidarsi su un circuito storico. L’orario di partenza e le modalità di visione sono disponibili sui canali ufficiali.

Domenica 24 maggio andrà in scena il GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sulla pista dedicata alla memoria del grande Gilles Villeneuve si prospetta una gara molto interessante e aperta a ogni risultato. Il semaforo verde scatterà alle ore 22.00 italiane e per i piloti potrebbe essere un momento determinante per le sorti dell’intera corsa. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 22.00 La conservazione o il guadagno della track-position, infatti, potrebbero essere determinante nella massimizzazione della prestazione. Come si è intuito nella Sprint, trovarsi davanti favorisce anche una gestione migliore delle gomme e del loro degrado. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Canada 2026: orario gara, streaming, differita in chiaro su TV8

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2026 F1 Canadian GP Sprint Qualifying analysis by Peter Windsor

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