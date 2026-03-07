Quando la F1 su TV8 GP Australia 2026 | orario differita gara in chiaro

La gara di Formula 1 del Gran Premio d'Australia 2026 sarà trasmessa in differita in chiaro su TV8. Le qualifiche si sono svolte all’alba italiana e hanno concluso le sessioni prima della gara. La partenza del GP è fissata per domani, domenica 8 marzo, alle ore 05. La corsa si svolgerà secondo il programma stabilito e sarà visibile in differita.

Dopo le qualifiche andate in scena all'alba italiana, il momento topico del fine settimana arriverà con il via allo spegnimento dei semafori previsto domani, domenica 8 marzo, alle ore 05.00 italiane, quando andrà in scena la gara del GP dell'Australia. Il primo atto del Mondiale 2026 di F1 si correrà sul tracciato di Melbourne, ovvero l'Albert Park Circuit, e prevede 58 giri della lunghezza di 5.278 km per un totale di 306.124 km: verrà decretato il primo vincitore stagionale, che balzerà in vetta alla classifica piloti. Il GP sarà trasmesso in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. La diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW.