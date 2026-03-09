Indice del clima 2026 Firenze lontana dalla vetta di dove si vive meglio | la classifica del Sole 24 Ore

Firenze si colloca alla 78ª posizione tra le città italiane per il clima, secondo uno studio del Sole 24 Ore basato sui dati di 3b Meteo relativi al decennio 2015-2025. La classifica valuta le condizioni climatiche in base a vari parametri e confronta diverse località italiane. La posizione di Firenze riflette le caratteristiche climatiche rilevate in questo arco di tempo.

Firenze è la 78esima città italiana per il clima. Questo l'esito dello studio condotto dal Sole 24 Ore sui dati forniti da 3b Meteo relativi al decennio 2015-2025. La classifica, stilata tenendo conto di quindici parametri, vede al primo posto assoluto Bari, che precede sul podio Barletta Andria Trani e Pescara. A seguire Ancona, Chieti e poi Livorno. A livello regionale: Siena (23esima), Pisa (49esima), Grosseto (50esima), Massa Carrara (54esima), Arezzo (55esima), Pistoia (69esima), Firenze (78esima), Prato (80esima), Lucca (81esima). La città messa soffre tantissimo nella classifica che riguardano Indice di calore 88esima, caldo estremo 105esima e ondate di calore 101esima. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

