Degrado a Largo Belvedere | erba altissima nel giardinetto Il residente | L' erba alta quanto la fontanella

A Largo Belvedere, il giardinetto comunale presenta erba molto alta e non curata, tanto da raggiungere l’altezza della fontanella. Un residente ha segnalato la situazione, sottolineando la mancanza di manutenzione nel presidio verde. La zona, posta nel centro della piazzetta, mostra un evidente stato di abbandono. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i passanti e gli abitanti del quartiere.

Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della piazzetta ANCONA – Vegetazione incolta e manutenzione giudicata insufficiente nel giardinetto comunale che circonda la piccola piazzetta di Largo Belvedere. A segnalarlo è un residente anconetano, che parla di una situazione di degrado presente da tempo nel cuore del centro storico. Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della piazzetta, rendendo l’area poco curata e difficilmente fruibile. Il... 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Erba alta e degrado nel quartiere Europa, la denuncia dei residenti Fiumicino, “Erba alta e rifiuti abbandonati in via Valderoa”La segnalazione di un residente della zona: “Il campetto, una volta sportivo, abbandonato completamente.