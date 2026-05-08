Degrado nel Parco Marittimo | Passerella danneggiata erba alta e zanzare rendono il percorso impraticabile
Un lettore ha segnalato il degrado degli stradelli retrodunali a Punta Marina, evidenziando come la passerella sia danneggiata, l’erba sia cresciuta in modo eccessivo e le zanzare rendano difficile il passaggio. La situazione riguarda le aree del Parco Marittimo, dove si verificano problemi di manutenzione e accessibilità. La segnalazione arriva in un momento in cui si registra una crescente attenzione sulla cura di questi spazi pubblici.
Diamo spazio alla segnalazione che arriva da un nostro lettore: "Vorrei segnalare il degrado degli stradelli retrodunali a Punta Marina. La passerella in legno del Parco Marittimo è ormai danneggiata dal passaggio improprio di pesanti bici elettriche che sfrecciano a velocità elevate, mettendo a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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