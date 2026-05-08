Degrado nel Parco Marittimo | Passerella danneggiata erba alta e zanzare rendono il percorso impraticabile

Un lettore ha segnalato il degrado degli stradelli retrodunali a Punta Marina, evidenziando come la passerella sia danneggiata, l’erba sia cresciuta in modo eccessivo e le zanzare rendano difficile il passaggio. La situazione riguarda le aree del Parco Marittimo, dove si verificano problemi di manutenzione e accessibilità. La segnalazione arriva in un momento in cui si registra una crescente attenzione sulla cura di questi spazi pubblici.

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Diamo spazio alla segnalazione che arriva da un nostro lettore: "Vorrei segnalare il degrado degli stradelli retrodunali a Punta Marina. La passerella in legno del Parco Marittimo è ormai danneggiata dal passaggio improprio di pesanti bici elettriche che sfrecciano a velocità elevate, mettendo a.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della... Leggi anche: Erba alta e degrado nel quartiere Europa, la denuncia dei residenti Contenuti di approfondimento Il parco del quartiere tra rifiuti e topi: Abbandono totale. Nessun punto di ritrovo per i giovaniParticolarmente simbolica è la morte del campetto di calcio che fino a tre anni fa era il cuore pulsante del quartiere, l'unico punto di aggregazione per decine di ragazzi. Oggi è una distesa di ... napolitoday.it Parco lasciato nel degrado. Cumuli di rifiuti per terra e panchine fatte a pezziDopo la denuncia dell’ex consigliera 5 Stelle, Paola Soragni, sullo stato di degrado e abbandono del campetto di via Cassoli, a due passi da questo polmone verde c’è un altro parco che non se la passa ... ilrestodelcarlino.it