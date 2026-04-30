La principessa Charlotte, figlia del principe William e di Kate Middleton, ha mostrato il suo stile durante un evento pubblico. A soli 10 anni, ha indossato una manicure azzurro ghiaccio, un colore in voga per la stagione primaverile. La scelta del colore ha attirato l’attenzione, rendendola una giovane protagonista nel mondo delle tendenze di moda tra i più giovani.

A soli 10 anni è già una trendsetter: la principessa Charlotte, unica figlia femmina del principe William e di Kate Middleton, ha dimostrato un grande senso dello stile sfoggiando una manicure azzurro chiaro, uno dei colori di tendenza per la primavera. A pochi giorni dal giorno del suo undicesimo compleanno, il 2 maggio. La manicure azzurro ghiaccio della principessa Charlotte. Le unghie laccate della principessa fanno capolino dalla foto di famiglia che i Wales hanno condiviso su Instagram per celebrare i 15 anni di matrimonio: tutti sdraiati in un prato, illuminati dal sole, con i due cani a fare loro compagnia. Charlotte è in primo piano, una mano sollevata a mostrare lo smalto azzurro ghiaccio.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La prima manicure azzurro ghiaccio della principessa Charlotte di Galles

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