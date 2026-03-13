Perugia nasce la Lilt provinciale | prevenzione e impegno nella lotta ai tumori

A Perugia viene ufficialmente costituita una nuova sezione della Lega italiana per la lotta contro i tumori, che torna a operare nella provincia dopo diversi anni di assenza. La nascita di questa sezione mira a promuovere iniziative di prevenzione e sostenere le persone colpite da malattie oncologiche. La presentazione si è svolta in una cerimonia pubblica alla presenza di rappresentanti dell’associazione e delle autorità locali.

Al via una nuova rete dedicata alla prevenzione oncologica, alla promozione di corretti stili di vita e al sostegno ai pazienti e alle loro famiglie Dopo anni di assenza torna a radicarsi nel territorio perugino la Lega italiana per la lotta contro i tumori. Con la nascita della Lilt provinciale di Perugia prende ufficialmente avvio una nuova rete dedicata alla prevenzione oncologica, alla promozione di corretti stili di vita e al sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. Fondata nel 1922, la Lilt è l’unico ente pubblico su base associativa in Italia impegnato nella prevenzione oncologica primaria, secondaria e terziaria, nell’educazione alla salute e nell’assistenza ai pazienti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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