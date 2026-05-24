Pretende il ricovero della moglie e aggredisce i medici | uno preso a pugni in faccia la collega minacciata

Un uomo ha richiesto il ricovero urgente della moglie e, quando i medici hanno rifiutato, ha aggredito i professionisti. Uno dei medici è stato colpito con un pugno in faccia, mentre un’altra collega è stata minacciata. La scena si è svolta in un ospedale, dove il paziente ha insistito per un ricovero immediato, ignorando le procedure standard. Le forze dell’ordine sono intervenute per calmare la situazione e gestire l’individuo.

Pretende che la moglie sia ricoverata immediatamente e quando i medici gli dicono di "no" invitandolo a rispettare le procedure, scatta il caos. Succede nel reparto di Neurologia del Policlinico di Bari dove due medici sono stati aggrediti, una con insulti e l'altro con un pugno in faccia. Per. 🔗 Leggi su Today.it

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