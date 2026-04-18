Vicenza l' ex senatore leghista Alberto Filippi sequestrato e rapinato nella sua villa | Mi hanno preso a pugni e puntato una pistola in faccia

Un ex senatore leghista è stato sequestrato e rapinato nella sua villa. Secondo quanto riferito, quattro uomini armati e incappucciati sono entrati nell’abitazione, hanno aggredito la vittima colpendola con pugni e hanno puntato una pistola in faccia. I ladri si sarebbero poi impossessati di un bottino che si aggira su alcuni milioni di euro. La vicenda è sotto indagine da parte delle forze dell’ordine.

L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un'ora. L'episodio è avvenuto intorno alle 23 di venerdì 17 aprile. "Stavo rientrando a casa dopo una cena, e appena depositata l'auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c'è stata una prima colluttazione - ha raccontato Filippi -. Mi hanno riempito di pugni, dopodiché quando hanno armato una pistola e me l'hanno puntata in mezzo agli occhi ho desistito".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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