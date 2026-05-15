Domenico Caliendo ha più volte preso parola per difendere le proprie azioni, sia durante un incontro con altri operatori sanitari sia con gli infermieri del suo team. In quella occasione, si trovò a confrontarsi con una collega, senza rendersi conto che il suo superiore era presente, ascoltando attentamente quanto veniva detto. La scena ha attirato l’attenzione di chi ha assistito, portando anche a una riflessione attraverso una metafora usata dal protagonista.

Ha difeso il suo operato e lo ha fatto in più occasioni: nel corso di un confronto con i suoi colleghi e con gli infermieri del suo staff, senza immaginare che il suo caposala lo stesse registrando di nascosto. E lo ha fatto nel corso dell’interrogatorio reso dinanzi al gip Mariano Cimmino, rispondendo alle domande nel corso del filone di inchiesta per falso in cartella clinica, per il quale rischia l’interdizione dai pubblici uffici. Eccolo Guido Oppido, il chirurgo indagato per la morte del piccolo Domenico Caliendo, morto dopo aver subito il trapianto di un cuore bruciato da ghiaccio secco. Un doppio verbale che Il Mattino ha pubblicato domenica 10 maggio e che viene riproposto al Mattino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo: Oppido, quel faccia a faccia con la collega e la metafora della varichina

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La morte di Domenico Caliendo, il cuore in un box per le gite: così inizia il dramma

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