Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Battipaglia con l’accusa di aver commesso una truffa aggravata e un furto con strappo ai danni di un’anziana. Secondo quanto ricostruito, avrebbe chiesto all’anziana di consegnargli tutto l’oro per tutelare suo figlio, che si trovava in arresto. L’uomo, conosciuto come V.A., è stato fermato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia.

Un uomo, V.A le sue iniziati, è stato arrestato dai carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile - Compagnia di Battipaglia per "truffa aggravata” e “furto con strappo", ai danni di un'anziana. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria la vittima sarebbe stata inizialmente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Suo figlio è stato arrestato, mi consegni tutto l'oro per tutelarlo: finto finanziere in manette a Battipaglia; Suo figlio è stato arrestato, tentano la truffa del finto maresciallo con un'anziana di 81 anni: l'epilogo; Senza questi soldi suo figlio sarebbe in carcere, finto carabiniere truffa anziana e si fa consegnare 2 mila euro; Paola Caruso ospite a Verissimo domenica 10 maggio.

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