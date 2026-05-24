All'Etihad Stadium, il pubblico ha salutato con emozione Pep Guardiola, che ha annunciato il suo addio. Il West Ham è retrocesso, mentre il Tottenham di De Zerbi ha mantenuto la categoria. Il Liverpool si è qualificato in Champions League, chiudendo la stagione tra le prime quattro. La giornata ha visto anche numerosi addii in lacrime, tra cui quelli di alcuni calciatori e staff tecnico.

Lo striscione per questi 10 anni insieme, la Pep Guardiola stand, la tribuna che porterà il suo nome, per la prima volta aperta porta la capienza dello stadio sopra i 60mila posti. E lui teso come una corda di violino, disperandosi per gli errori e impegnato a dare le istruzioni ai suoi come se questa fosse la finale di Champions, non una partita con pochissime implicazioni per la classifica dell’ultima giornata di campionato. L’addio di Pep Guardiola al City è stata una festa all’Etihad Stadium, una che nemmeno la vittoria dell’Aston Villa (2-1 con doppietta nella ripresa di Ollie Watkins per rimontare il gol nel primo tempo di Antoine Semenyo) è riuscita a guastare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier, salvo il Tottenham di De Zerbi, West Ham retrocesso. Liverpool in Champions. L'addio di Guardiola

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