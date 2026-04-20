Il Crystal Palace pareggia col West Ham e dà una mano al Tottenham di De Zerbi nella lotta salvezza

Il Crystal Palace e il West Ham si sono conclusi con un pareggio, con il punteggio di 1-1. La partita si è giocata in casa dei padroni di casa, senza modificare la posizione delle squadre in classifica. Questo risultato favorisce il Tottenham, che continua a lottare per mantenere la categoria, grazie alla mancata vittoria delle avversarie dirette. La partita si è svolta senza modificare le differenze di punteggio tra le due squadre.

Il West Ham pareggia in casa del Crystal Palace e tiene ancora a galla il Tottenham nella lotta salvezza. Spurs a -2 dal quartultimo posto e De Zerbi chiamato per forza a vincere contro il già retrocesso Wolverhampton.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico Crystal Palace-West Ham: il momento di allungareCrystal Palace-West Ham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico... Pronostici Crystal Palace-West Ham: marcatore e tiri in portaLe dritte in chiave player building del Monday Night di Premier League: ecco tutte le dritte Inebriato dalla qualificazione alle semifinali di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pronostici Liverpool - Crystal Palace: il Palace sorprende ad Anfield; Il Liverpool ospiterà il Crystal Palace negli spareggi di Premier League 2; Conference League, Fiorentina-Crystal Palace: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostico Crystal Palace-Fiorentina | Conference League 2025/26. Il Crystal Palace pareggia col West Ham e dà una mano al Tottenham di De Zerbi nella lotta salvezzaIl West Ham pareggia in casa del Crystal Palace e tiene ancora a galla il Tottenham nella lotta salvezza. Spurs a -2 dal quartultimo posto e De Zerbi chiamato per forza a vincere contro il già ... fanpage.it Crystal Palace e West Ham condannano il Wolverhampton alla retrocessione. E anche De Zerbi tremaLe formazioni di Glasner ed Espirito Santo raccolgono solo 1 punto nel posticipo della 33ª giornata di Premier League ... tuttosport.com Il West Ham pareggia in casa del Crystal Palace e tiene ancora a galla il Tottenham nella lotta salvezza. Spurs a -2 dal quartultimo posto e De Zerbi chiamato per forza a vincere contro il già retrocesso Wolverhampton - facebook.com facebook Dopo 8 stagioni consecutive, i Wolves lasciano la Premier League Il pareggio tra West Ham e Crystal Palace condanna il Wolverhampton che, con soli 17 punti conquistati in 33 giornate, è retrocesso in Championship x.com