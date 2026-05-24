Chi retrocede a pari punti tra il Tottenham di De Zerbi e il West Ham | il regolamento della Premier

Nell’ultima giornata di Premier League, il Tottenham di De Zerbi e il West Ham sono a pari punti. Secondo il regolamento, in caso di parità di punti, si valuta la differenza reti per stabilire la posizione in classifica. La corsa salvezza si decide quindi sulla base di questa statistica, senza ulteriori confronti diretti o altri criteri. La partita finale potrà determinare quale delle due squadre retrocederà o manterrà la categoria.

La corsa salvezza in Premier si decide all’ultima giornata, ma in caso di pari punti è la differenza reti a fare la differenza. Il West Ham è attualmente sfavorito e rischia la retrocessione anche vincendo, se il Tottenham non perde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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