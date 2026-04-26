De Zerbi saluta lo spirito dei giocatori del Tottenham dopo la decisiva vittoria in Premier League contro i Wolves

Dopo la vittoria in Premier League contro i Wolves, l’allenatore del Tottenham ha ringraziato i giocatori per lo spirito dimostrato durante la partita. La squadra ha conquistato i tre punti in un match che si è concluso con un risultato decisivo. L’allenatore ha commentato positivamente l’atteggiamento dei calciatori, sottolineando il loro impegno in campo. La partita si è svolta nella serata del 25 aprile 2026.

2026-04-25 21:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi ha elogiato “l’atteggiamento e lo spirito” dei suoi giocatori, ma ha ammesso che non hanno giocato bene nel secondo tempo contro i Wolves in Premier League. Joao Palhinha è uscito dalla panchina per segnare l’unico gol della partita al Molineux per mantenere vive le speranze degli Spurs di evitare la retrocessione. È stata la prima vittoria degli ospiti nel 2026 a porre fine a una serie di 15 partite senza vittorie che ha visto il club del nord di Londra scivolare tra gli ultimi tre nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - De Zerbi saluta lo spirito dei giocatori del Tottenham dopo la decisiva vittoria in Premier League contro i Wolves Notizie correlate De Zerbi sostiene che il Tottenham “merita di vincere una partita” prima della trasferta decisiva contro i Wolves2026-04-24 18:31:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Leggi anche: De Zerbi disperato per la vittoria del Tottenham sul Brighton: ‘I giocatori devono provare cosa vuol dire vincere ancora’ Altri aggiornamenti Temi più discussi: De Zerbi le prova tutte per salvare il Tottenham: via alla ricerca di uno psicologo su Linkedln; De Zerbi carica il Tottenham: Una vittoria può cambiare tutto; Tottenham, De Zerbi: Non voglio persone tristi attorno, rimarremo in Premier League. Ne possiamo vincere 5 di fila; Crystal Palace e West Ham si dividono la posta in palio: sospiro di sollievo per De Zerbi. Premier League, l'Arsenal torna in vetta. Primo sorriso per il Tottenham di De ZerbiIn Inghilterra i londinesi danno un calcio alla crisi, ma la classifica resta complicata perché anche il West Ham ha vinto: i dettagli ... corrieredellosport.it Tottenham, la mossa disperata di De Zerbi per evitare la retrocessione: dopo due partite, il tecnico chiede aiuto ai guru di LinkedInGli Spurs restano nei bassifondi della classifica di Premier anche dopo l’arrivo del tecnico italiano, che prova a cambiare rotta affidandosi alla piattaforma professionale per eccellenza ... sport.virgilio.it Premier League, primo sorriso per il Tottenham di De Zerbi: sbancato di misura il campo del Wolverhampton - facebook.com facebook #Juventus, #Bremer allontana la Premier League: il brasiliano vuole il rinnovo x.com