Preliminari America' s Cup Luna Rossa batte New Zealand in finale e trionfa a Cagliari
Luna Rossa ha vinto il match race contro Team New Zealand nelle fasi preliminari della Louis Vuitton America's Cup a Cagliari. La barca italiana, di proprietà di un armatore aretino, si è imposta nelle gare disputate in Sardegna. La vittoria permette a Luna Rossa di conquistare il titolo di campione nelle fasi di qualificazione. Le regate si sono svolte nel porto di Cagliari, con Luna Rossa che ha prevalso nelle sfide decisive contro la squadra neozelandese.
La barca italiana Luna Rossa dell'armatore aretino Patrizio Bertelli ha vinto il match race contro Team New Zealand nel corso delle gare preliminari della Louis Vuitton America's Cup, disputate a Cagliari. Un successo che vale il primo posto nelle regate introduttive alla 38esima edizione della. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Louis Vuitton Cup, Luna Rossa sorprende tutti a Cagliari
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TGR Rai Sardegna. . In volo sulle regate preliminari dell'America's Cup. Uno sguardo privilegiato a bordo di un elicottero della Guardia di Finanza di Cagliari. Le Fiamme Gialle hanno il compito di vigilare sulla sicurezza dell'evento. facebook
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