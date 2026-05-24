Preliminari America' s Cup Luna Rossa batte New Zealand in finale e trionfa a Cagliari

Notizia in breve

Luna Rossa ha vinto il match race contro Team New Zealand nelle fasi preliminari della Louis Vuitton America's Cup a Cagliari. La barca italiana, di proprietà di un armatore aretino, si è imposta nelle gare disputate in Sardegna. La vittoria permette a Luna Rossa di conquistare il titolo di campione nelle fasi di qualificazione. Le regate si sono svolte nel porto di Cagliari, con Luna Rossa che ha prevalso nelle sfide decisive contro la squadra neozelandese.