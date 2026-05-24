Preliminari America’s Cup Luna Rossa batte New Zealand

Durante le fasi preliminari dell'America’s Cup, Luna Rossa ha ottenuto una vittoria importante battendo il team neozelandese nella finale della regata di Cagliari. Questa vittoria rappresenta un risultato significativo prima della 38a edizione della competizione. La squadra italiana ha prevalso sui rivali in una sfida che si è conclusa con un punteggio favorevole. La regata si è svolta nel porto sardo, attirando l'attenzione degli appassionati di vela.

Luna Rossa batte il primo, importante colpo in vista della 38a America’s Cup. Il team italiano vince le Preliminary Regatta di Cagliari, battendo New Zealand in finale. Il tutto con il team senior vincente nell’ultima regata di flotta e secondo nella penultima, risultati che gli hanno consentito di portarsi al primo posto della classifica generale per sfidare i kiwi. Qualche rimpianto per il team Women e Youth dominante nelle prime due giornate e oggi sottotono con tanti errori che hanno pregiudicato di un solo punto una finale tutta italiana. PRIMA REGATA. Si parte subito con un colpo di scena nella penultima prova di flotta: partenza anticipata di Luna Rossa 1 alla quale viene inflitta una penalità e subito dopo una seconda per non aver scontato la prima entro tempo previsto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa

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