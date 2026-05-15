Precompilata 2026 | l’Agenzia delle Entrate apre il call center il sabato
L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura di un call center dedicato alla precompilata 2026, attivo anche il sabato per fornire assistenza diretta ai contribuenti. Sono stati messi a disposizione numeri telefonici specifici per ricevere supporto immediato sulla compilazione e sulle modalità di delega a un familiare senza dover passare attraverso intermediari. La misura mira a facilitare il processo di compilazione e a offrire supporto pratico ai contribuenti durante il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi.
? Punti chiave Quali sono i numeri telefonici dedicati per ricevere assistenza immediata?. Come si può delegare la compilazione a un familiare senza intermediari?. Quando scadono esattamente i termini per l'invio del Modello Redditi PF?. Perché l'Agenzia ha dovuto prevedere aperture straordinarie il sabato mattina?.? In Breve Call center attivo il 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.. Modello 730 invio tra 14 maggio e 30 settembre.. Modello Redditi PF consultazione dal 20 maggio e invio fino al 2 novembre.. Assistenza multilingue francese e tedesca disponibile dalle 9:00 alle 13:00..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
Precompilata 2026: ok all'invio
Sullo stesso argomento
Il portale dell’Agenzia delle Entrate permetterà la consultazione della precompilata da giovedì. Dai farmaci ai bonus casa, è il momento di scoprire quali spese il fisco ha già memorizzato per noiTutto avrà inizio nel pomeriggio di giovedì 30 aprile: è questa la data in cui il portale dell’Agenzia delle Entrate dedicato al “730 precompilato”,...
Scadenze fiscali 11-17 maggio 2026, il calendario dell’Agenzia delle EntrateNella settimana che va dall’11 al 17 maggio 2026 ci saranno diverse scadenze importanti per imprese, professionisti, partite Iva e contribuenti...
Buongiorno. PER TUTTI. Agenzia delle entrate informa 30 aprile. È possibile accedere alla dichiarazione precompilata 730/2026 (modalità semplificata o ordinaria) 14 maggio E' possibile accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata (mod facebook
#Precompilata2026, la stagione entra nel vivo. Ora puoi accettare o modificare il #modello730 e inviarlo all’Agenzia. Si potenzia l’assistenza telefonica: dal 23/05 il call center apre anche il sabato mattina. Per saperne di più t.ly/l4Scc x.com
Modello 730/2026: da oggi si può modificare e inviare il precompilato. Tutto quello che c’è da sapere (con Istruzioni aggiornate)Dal 14 maggio il 730 precompilato entra nella sua fase operativa. I contribuenti possono accettarlo, modificarlo, integrarlo e trasmetterlo direttamente all'Agenzia delle Entrate. La scadenza per l'in ... orizzontescuola.it
Dichiarazione precompilata 2026: invio dal 14 maggioi dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata all’Agenzia delle entrate dai sostituti d’imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico (anche se riportati nel prospetto dei ... fiscoetasse.com