L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’apertura di un call center dedicato alla precompilata 2026, attivo anche il sabato per fornire assistenza diretta ai contribuenti. Sono stati messi a disposizione numeri telefonici specifici per ricevere supporto immediato sulla compilazione e sulle modalità di delega a un familiare senza dover passare attraverso intermediari. La misura mira a facilitare il processo di compilazione e a offrire supporto pratico ai contribuenti durante il periodo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

? Punti chiave Quali sono i numeri telefonici dedicati per ricevere assistenza immediata?. Come si può delegare la compilazione a un familiare senza intermediari?. Quando scadono esattamente i termini per l'invio del Modello Redditi PF?. Perché l'Agenzia ha dovuto prevedere aperture straordinarie il sabato mattina?.? In Breve Call center attivo il 23 maggio, 6, 13 e 20 giugno.. Modello 730 invio tra 14 maggio e 30 settembre.. Modello Redditi PF consultazione dal 20 maggio e invio fino al 2 novembre.. Assistenza multilingue francese e tedesca disponibile dalle 9:00 alle 13:00..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Precompilata 2026: l’Agenzia delle Entrate apre il call center il sabato

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Precompilata 2026: ok all'invio

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