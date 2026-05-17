Dubbi sul 730? L' Agenzia delle Entrate apre le porte | un pomeriggio per inviare la precompilata

Mercoledì 20 maggio l'Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cesena sarà aperto in via straordinaria per un open day dedicato alla dichiarazione precompilata. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio e offre ai contribuenti la possibilità di ricevere assistenza diretta per l’invio del modello 730. L’apertura straordinaria si inserisce in un periodo di scadenze fiscali e mira a facilitare chi ha bisogno di chiarimenti o di completare la propria dichiarazione dei redditi.

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