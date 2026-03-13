Un uomo di 34 anni, di origine ucraina, è deceduto dopo essere caduto in un pozzo all’interno dell’Eremo di Monte Giove, situato sulle colline di Fano. La vittima è rimasta intrappolata in un buio profondo per circa trenta metri prima di essere trovata e soccorsa, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Le forze dell’ordine stanno ora indagando sulla dinamica dell’incidente.

Un volo di trenta metri nel buio di un pozzo ha messo fine alla vita di Vasyl Khomiak, 34enne ucraino, all’interno dell’ Eremo di Monte Giove, sulle colline di Fano. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco dopo una notte di ricerche avviate in seguito ad alcuni ritrovamenti sospetti all’interno della chiesa del monastero. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe aggirato nella zona in uno stato di delirio mistico e avrebbe scambiato una piccola torre in pietra per un possibile riparo. Oltre la porta, però, non vi era alcun pavimento ma una voragine profonda e priva di protezioni, nella quale l’uomo sarebbe precipitato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Precipita in un pozzo all’Eremo di Monte Giove: morto un 34enne, indagini sulla caduta

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