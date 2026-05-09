Una donna di 45 anni è deceduta nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, dopo essere scivolata in un dirupo sul monte Pania, nelle aree della Garfagnana. L’incidente è avvenuto tra le montagne di Fabrice di Vergemoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarla. La dinamica dell’incidente è ancora sotto accertamento.

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Una tragica fatalità ha spezzato la vita di una donna di 45 anni nel pomeriggio di oggi (9 maggio) tra le vette della Garfagnana. La vittima, una escursionista italiana, è deceduta a seguito di una caduta nel vuoto di circa 300 metri mentre percorreva un sentiero sul monte Pania, nel territorio comunale di Fabbriche di Vergemoli. Il dramma si è consumato intorno alle 15,20 nella zona della Pania Secca, lungo il tracciato Cai numero 124. Secondo una prima ricostruzione, la donna avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel dirupo sotto gli occhi del compagno di escursione, che ha immediatamente dato l’allarme al 118. La macchina dei soccorsi si è attivata con estrema rapidità, portando sul posto l’elisoccorso regionale e le squadre della stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scivola in un dirupo e muore a 45 anni sul monte Pania

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