35esima edizione della la storica iniziativa Trekking col Treno

Da bolognatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo prende il via la 35esima edizione di Trekking col Treno, un evento che propone un calendario di 40 escursioni a piedi. Le passeggiate si svolgono sui sentieri dell’Appennino e delle zone limitrofe, attraversando paesaggi, siti storici e punti di interesse culturale. L’iniziativa coinvolge appassionati di escursionismo e famiglie, offrendo un’occasione per scoprire il territorio in modo diretto e immersivo.

Trekking col treno è un progetto coordinato da Territorio turistico Bologna- Modena, che ne cura e finanzia la promozione, e CAI sezione di Bologna. Le escursioni sono possibili grazie al prezioso impegno volontario di tanti soci del CAI bolognese che studiano i percorsi e accompagnano gli escursionisti, in collaborazione con CAI Imola e con la sottosezione CAI Castiglione dei Pepoli-Val Brasimone. Si parte sabato 28 marzo con Il sentiero ritrovato 1, escursione da Bologna a Pianoro Vecchio lungo il sentiero 913, l’itinerario che quest’anno Trekking col Treno contribuirà a ripristinare con parte delle quote raccolte, in un particolare tratto individuato come più danneggiato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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