35esima edizione della la storica iniziativa Trekking col Treno

Sabato 28 marzo prende il via la 35esima edizione di Trekking col Treno, un evento che propone un calendario di 40 escursioni a piedi. Le passeggiate si svolgono sui sentieri dell’Appennino e delle zone limitrofe, attraversando paesaggi, siti storici e punti di interesse culturale. L’iniziativa coinvolge appassionati di escursionismo e famiglie, offrendo un’occasione per scoprire il territorio in modo diretto e immersivo.

Trekking col treno è un progetto coordinato da Territorio turistico Bologna- Modena, che ne cura e finanzia la promozione, e CAI sezione di Bologna. Le escursioni sono possibili grazie al prezioso impegno volontario di tanti soci del CAI bolognese che studiano i percorsi e accompagnano gli escursionisti, in collaborazione con CAI Imola e con la sottosezione CAI Castiglione dei Pepoli-Val Brasimone. Si parte sabato 28 marzo con Il sentiero ritrovato 1, escursione da Bologna a Pianoro Vecchio lungo il sentiero 913, l’itinerario che quest’anno Trekking col Treno contribuirà a ripristinare con parte delle quote raccolte, in un particolare tratto individuato come più danneggiato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - 35esima edizione della la storica iniziativa Trekking col Treno Articoli correlati Trekking col treno tra i tesori dell’AppenninoTorna Trekking col treno, l’iniziativa che unisce la mobilità sostenibile alla scoperta dell’Appennino. A Monteiasi torna “Falò e colori”, storica iniziativa giunta alla 52ª edizioneTarantini Time Quotidiano Torna a Monteiasi “Falò e colori”, la manifestazione promossa dall’associazione “Gruppo Anonimo 74” che quest’anno... Aggiornamenti e contenuti dedicati a 35esima edizione della la storica... Discussioni sull' argomento Portale - Trekking col treno edizione 2026; Trekking col treno, 40 escursioni a piedi tra i sentieri del territorio Bolognese; Giulio Pacchioni da Aprilia alla Lapponia: primo italiano a chiudere la Lapland Arctic Ultra nel 2026; Trekking col treno tra i tesori dell’Appennino. Trekking col treno, 40 escursioni a piedi tra i sentieri del territorio BologneseRiparte sabato 28 marzo la 35/a edizione dell'iniziativa Trekking col Treno, un ricco calendario di 40 escursioni a piedi sui sentieri dell'Appennino (e non solo), in un viaggio alla scoperta delle be ... ansa.it Arzachena, vandalizzato il nuovo percorso di trekking del Comune La denuncia dell’amministrazione: «Un’offesa per l’intera comunità» facebook