Nel cuore delle Marche, in un’area colpita dal sisma, si svolge il decimo festival IncantoMarche, dedicato a musica e trekking. Joan Thiele ed Emma Nolde si esibiscono in questa cornice, portando la loro musica nelle zone interne della regione. L’evento coinvolge gli appassionati di escursionismo e musica dal vivo, con un programma che unisce le attività all’aperto e le esibizioni artistiche.

? Cosa sapere Joan Thiele ed Emma Nolde suonano nell'entroterra marchigiano per il decennale IncantoMarche.. Il festival unisce concerti e trekking per rilanciare i borghi colpiti dal sisma 2016.. Joan Thiele ed Emma Nolde saranno tra i protagonisti del decennale di IncantoMarche, il festival musicale che trasforma l’entroterra marchigiano in un palcoscenico diffuso per celebrare la rinascita dei territori colpiti dal sisma nel 2016. L’iniziativa, nata dalla visione di Neri Marcorè attraverso il progetto RisorgiMarche, si prepara a una tappa carica di significato emotivo, poiché le date dell’evento coincidono con il decennio trascorso dal terremoto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Musica e trekking: il festival che fa rinascere le Marche dal sisma

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