Illuminazione e restauro delle lanterne Torna a splendere Ponte Flaminio

Sono iniziati i lavori di restauro e illuminazione di Ponte Flaminio, uno dei ponti più rappresentativi della città. Durante gli interventi, verranno ripristinate le lanterne e migliorata la luce del ponte, evidenziando i profili e il colore bianco. Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione che valorizza la struttura e la sua presenza nel paesaggio urbano.

Il bianco lucente da far risplendere, i profili inconfondibili da valorizzare. Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione di Ponte Flaminio, uno dei ponti monumentali più significativi della Capitale che unisce i Parioli con Fleming e Corso Francia.