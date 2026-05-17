Nel match di playoff, il Fano ha prevalso sull’Azzurra Colli ai calci di rigore, conquistando così la promozione in Eccellenza. Dopo aver pareggiato i tempi regolamentari, la sfida si è protratta fino ai tempi supplementari, senza che nessuna delle due squadre riuscisse a segnare. La decisione sulla vittoria finale è arrivata quindi dai tiri dal dischetto, con il Fano che ha avuto la meglio. Durante l’incontro, l’Azzurra Colli ha perso un vantaggio iniziale nel corso della partita.

? Punti chiave Come ha fatto l'Azzurra Colli a sprecare il vantaggio iniziale?. Chi ha deciso la sfida dopo i due tempi supplementari?. Perché i rigori di Galli, Salvucci e Sabatini sono stati fatali?. Come potrà la squadra di Alfonsi gestire il prossimo ripescaggio?.? In Breve Gol di Liberati al primo minuto e pareggio di Sartori al 22° minuto.. Errori decisivi ai rigori commessi dai giocatori Galli, Salvucci e Sabatini.. Azzurra Colli sfiora la promozione per il secondo anno consecutivo a Montegranaro.. L'Atletico Azzurra Colli di Alfonsi valuta il ripescaggio per la Eccellenza.. L’Atletico Azzurra Colli cade ai calci di rigore contro il Fano al Comunale di Montegranaro, vedendo sfumare per il secondo anno consecutivo la promozione in Eccellenza dopo una prestazione intensa durata 120 minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Playoff, il Fano batte l’Azzurra Colli ai rigori e vola in Eccellenza

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