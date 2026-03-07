Domani il Montignoso affronta il Pietrasanta in una partita decisiva per la corsa ai playoff di Promozione. Nel frattempo, a Uliveto Terme, si gioca l’anticipo tra San Marco e Avenza, con le due squadre pronte a sfidarsi in un match che promette intensità e spettacolo. Questa giornata di calcio vede le squadre impegnate in incontri importanti, senza ulteriori analisi o commenti.

Anticipo da prendere con le pinze per la San Marco Avenza. Oggi alle 15, a Uliveto Terme, per la 25ª giornata di Promozione, i rossoblù sono attesi dall’Urbino Taccola, ultima della classe con soli 5 punti, per cercare di risollevarsi dalla situazione molto complicata in cui sono precipitati per via di un inizio 2026 da incubo. Il club avenzino, infatti, non vince dallo scorso 30 novembre e dai margini della zona playoff è scivolato addirittura fino al terzultimo posto a meno 9 dalla salvezza. Lo scorso giovedì, appena 2 giorni prima della sfida contro la Pontebuggianese, il tecnico Putti ha dato il suo addio alla squadra, costringendo la società a ricercare un nuovo allenatore, che tuttavia non ha ancora risolto il rebus nonostante alcuni contatti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio In Promozione sfida playoff per il Montignoso che domani ospita il Pietrasanta. San Marco, anticipo infuocato a Uliveto Terme

Lo Jolo vuole tornare a correre. La sfida è con il San Marco AvenzaUndici vittorie e cinque pareggi in ventuno partite disputate, con 28 gol segnati e 20 subìti, che hanno sin qui portato in dote il secondo posto nel girone A di Promozione. Sono le credenziali con ... lanazione.it

Calcio In Promozione la San Marco fa visita al Forte. Montignoso, trasferta ad alto rischio contro il CubinoTrasferte insidiose per San Marco Avenza e Montignoso. Oggi alle 15 le due compagini rossoblù affronteranno rispettivamente il Forte ... msn.com

