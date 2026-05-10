A Milano, durante l’estate, i cittadini non possono usufruire di alcuni impianti storici di nuoto, tutti rimasti chiusi. Attualmente, i punti dove si può nuotare sono limitati a strutture più recenti o private, mentre i centri storici restano inaccessibili. Il Lido cittadino, uno dei più frequentati, non sarà riaperto prima del 2027, secondo le ultime comunicazioni ufficiali. La situazione riguarda quattro impianti storici ancora chiusi.

? Punti chiave Dove si può andare a nuotare ora che i centri storici sono chiusi?. Perché il Lido di Milano non riaprirà prima del 2027?. Come cambierà il volto del Lido con il nuovo progetto privato?. Quali sono le alternative concrete per i residenti dei Navigli e Niguarda?.? In Breve Lido: lavori entro fine 2026 con trasformazione in lago per canoa e kayak.. Scarioni: riqualificazione a Niguarda in corso con nuovi lavori previsti entro fine anno.. Argelati: investimento di 28 milioni di euro con progetto internazionale entro inizio 2027.. Saini: gestione futura affidata all'Università Statale dopo chiusura della vasca nel 2023.. A Milano, il sole di questo 10 maggio 2026 spinge i cittadini a cercare un po’ di refrigerio, ma la ricerca del tuffo estivo si scontra con la chiusura di quattro importanti impianti balneari comunali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, estate senza tuffi: quattro impianti storici restano chiusi

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