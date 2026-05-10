A Milano, con l’arrivo della bella stagione, si apre la stagione dei tuffi e delle piscine. Sono stati chiusi quattro impianti storici e di grandi dimensioni, lasciando alcuni spazi per il nuoto all’aperto ancora disponibili. Le temperature in aumento spingeranno i cittadini a cercare sollievo nelle strutture acquatiche, mentre molte piscine scoperte resteranno aperte per tutta l’estate. La città si prepara ad accogliere i frequentatori in cerca di refrigerio.

Milano, 10 maggio 2026 – L’estate è alle porte e il sole primaverile fa già pensare ai giorni che verranno, con temperature roventi che spingeranno a cercare refrigerio anche in città. Le piscine scoperte, c’è da scommetterci, saranno tra le mete più gettonate per potersi tuffare e poi prendere il sole a bordo vasca. Ma dove potranno andare i milanesi? Porte sbarrate. Quattro centri balneari comunali restano chiusi. L’impianto storico del Lido è off-limits dal 2019. Il concessionario Go Fit Life Science And Technology S.A, che sta ristrutturando il centro sportivo nell’ambito di un partenariato pubblico privato, aprirà il polo riqualificato non prima del prossimo anno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Estate e tuffi a Milano: chiusi quattro impianti storici (e grandi), quali piscine scoperte saranno aperte

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