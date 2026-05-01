Al mattino di Pentecoste, la cupola del Pantheon di Roma si apre lentamente alla luce, rivelando la sua struttura imponente e perfetta. In quel momento, un evento inusuale si svolge davanti agli occhi dei presenti: una pioggia di petali si abbassa dall’alto, creando un’atmosfera suggestiva e inattesa. La scena si svolge nel cuore della città, attirando l’attenzione di chi si trova nelle vicinanze e suscitando curiosità tra i passanti.

L’alba del giorno di Pentecoste illumina lentamente la cupola del Pantheon, rivelando l’architettura più perfetta che l’umanità abbia mai concepito. Ma oggi questo tempio millenario si prepara a diventare teatro di un miracolo ricorrente: una cascata di petali rossi che pioverà dall’ oculus, l’apertura circolare di nove metri che squarcia la volta come un occhio spalancato verso l’infinito. All’interno della Basilica di Santa Maria ad Martyres, così è oggi chiamato il Pantheon, l’aria si riempie di aspettativa. I fedeli si raccolgono sotto quella cupola che ha visto passare imperatori e papi, gladiatori e santi. Le colonne di granito egizio, testimoni silenziose di duemila anni di storia, sembrano pulsare di vita propria mentre la luce del mattino filtra dall’alto, disegnando cerchi dorati sul pavimento di marmo policromo.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - La pioggia di petali al Pantheon di Roma: quando il sacro danza nell’antico

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