di Giuseppe Colicchia L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto nell’ultimo match di campionato contro il Bologna. Intervenuto nel corso del postpartita di Bologna Inter, il centravanti nerazzurro Francesco Pio Esposito ha analizzato così il pareggio ottenuto nell’ultimo turno di Serie A. Le sue parole a Dazn. L’IMPORTANZA DI NON PERDERE – « Ci abbiamo messo tutto il nostro orgoglio, dal campo avevo la sensazione che saremmo riuscirti a riprenderla. E’ giusto così dopo una stagione del genere » LA GIOIA DELLA PANCHINA PER LA MIA DOPPIA CIFRA – « Sì, diciamo che avevo avuto più facilità ad arrivare a 9 e poi era da più di un mese e mezzo che mi son fermato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «Contento per la doppia cifra e per la mia prima stagione, Diouf si merita tanto»

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