Foligno arrestato il 37enne che aggrediva i genitori per denaro

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Foligno con l’accusa di aver aggredito i genitori più volte nel tentativo di ottenere denaro. I genitori hanno resistito alle richieste e alle minacce per diversi mesi, nonostante la presenza di un divieto di avvicinamento emesso dal giudice. La polizia ha eseguito l’arresto dopo aver raccolto le prove delle aggressioni e delle violazioni del provvedimento giudiziario.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i genitori a resistere per mesi alle minacce?. Perché il figlio ha ignorato il divieto di avvicinamento del giudice?. Quali dettagli hanno portato la madre a chiamare il 112?. Come si terrà il processo per direttissima dopo l'arresto in flagranza?.? In Breve Aggressioni fisiche e tentativi di strangolamento subiti dal padre durante i mesi precedenti.. Violazione del divieto di avvicinamento stabilito dal GIP presso il Tribunale di Spoleto.. Arresto in flagranza avvenuto il 28 aprile nel condominio di Foligno.. Procedimento per direttissima gestito dalla Procura di Spoleto dopo il fermo in commissariato.. Il 28 aprile nel pomeriggio, la Polizia di Stato di Foligno ha arrestato in flagranza un uomo di 37 anni che aveva violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti dei suoi genitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foligno, arrestato il 37enne che aggrediva i genitori per denaro Notizie correlate Avellino, figlio arrestato: maltrattava e aggrediva i genitori anzianiAVELLINO – Una coppia di anziani dell’hinterland avellinese si è trovata costretta a denunciare il proprio figlio per porre fine a una situazione di... Palagiano, aggredisce i genitori dopo il rifiuto di denaro: arrestato 27enneTarantini Time QuotidianoUn 27enne di Palagiano è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Palagianello con l’accusa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trevi, arrestato 53enne tentata rapina. E’ lui il rapinatore seriale?; Nello zaino quasi 3 kg di eroina, 37enne arrestato a Fontivegge; Droga, circa 3 chili di eroina sequestrati a Fontivegge: arrestato 37enne; Roccamonfina, violenze in casa davanti alla bimba di due anni: arrestato un 37enne. 37enne fa vivere un inferno ai genitori a Foligno, padre afferrato per il collo: arrestatoArrestato a Foligno un 37enne per violazione del divieto di avvicinamento ai genitori, già indagato per maltrattamenti, estorsione e lesioni. virgilio.it Foligno, figlio violento si ripresenta a casa dei genitori: arrestatoFiglio violento si ripresenta a casa dei genitori. E’ stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento alla mamma e al papà, il 37enne di Foligno iscritto nel registro degli indagati dalla ... umbria24.it Segnalazioni Foligno - facebook.com facebook