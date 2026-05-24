Peter Burling ha ottenuto la sua prima vittoria con Luna Rossa nelle regate di preparazione a Cagliari, a bordo dell’AC40. Le regate sono parte del percorso di avvicinamento alla 38ª Coppa America, prevista a Napoli nel 2027. Burling ha commentato che le difficoltà incontrate durante gli allenamenti con il team, in particolare con la barca Gradoni, contribuiscono alla crescita di tutti i membri della squadra.

Peter Burling comincia il nuovo capitolo della sua carriera con una bella vittoria a bordo dell’AC40 di Luna Rossa nelle regate preliminari di Cagliari che inaugurano il percorso di avvicinamento verso la 38ma Coppa America (in programma a Napoli nel 2027). Il fenomenale velista neozelandese, approdato al Challenger italiano dopo aver vinto da protagonista le ultime tre edizioni dell’America’s Cup con Emirates Team New Zealand, si è tolto subito la soddisfazione di vincere la Preliminary Regatta in Sardegna al fianco dell’altro timoniere Ruggero Tita. “Ovviamente erano le mie prime regate con questa nuova divisa grigia. Ci siamo dati del... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Peter Burling e la sua prima vittoria con Luna Rossa: “Gradoni ci rende la vita difficile in allenamento, così cresciamo tutti”

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