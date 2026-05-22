LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Gradoni eccezionale domina la prima regata con l’equipaggio B di Luna Rossa! Tita Burling rischiano la scuffia!
Nella giornata di oggi nel Golfo degli Angeli a Cagliari si svolgono le regate preliminari della America's Cup 2026. L’equipaggio B di Luna Rossa ha dominato la prima regata grazie a un’eccezionale gestione delle posizioni e a un’ottima prestazione in mare. Durante la regata, gli avversari Tita e Burling hanno rischiato di scuffiare, mentre mancano cinque minuti all’inizio della seconda prova, prevista tra le tre in programma oggi. La competizione continua con attenzione da parte degli appassionati.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 Mancano cinque minuti al via della seconda delle tre regate in programma oggi nel Golfo degli Angeli a Cagliari. 15.48 Ricordiamo la composizione dell’equipaggio Youth & Women di Luna Rossa che ha dominato la prima regata: Marco Gradoni e Margherita Porro al timone, Maria Giubilei e Giovanni Santi da trimmer. 15.45 GB1 non ha preso parte alla prima regata per un problema tecnico. Vedremo se il team senior britannico riuscirà ad effettuare le prossime due prove odierne. 15.41 L’equipaggio B di Luna Rossa ha vinto la prima regata preliminare di Cagliari con un margine di 36? su La-Roche Posay, 40? su Alinghi, 46? su New Zealand, 55? su New Zealand Youth & Women, 1’34” su Athena Pathway. 🔗 Leggi su Oasport.it
Regate preliminari America's Cup, alla scoperta di Luna Rossa
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