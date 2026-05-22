LIVE America’s Cup Regate Preliminari 2026 in DIRETTA | Gradoni eccezionale domina la prima regata con l’equipaggio B di Luna Rossa! Tita Burling rischiano la scuffia!

Nella giornata di oggi nel Golfo degli Angeli a Cagliari si svolgono le regate preliminari della America's Cup 2026. L’equipaggio B di Luna Rossa ha dominato la prima regata grazie a un’eccezionale gestione delle posizioni e a un’ottima prestazione in mare. Durante la regata, gli avversari Tita e Burling hanno rischiato di scuffiare, mentre mancano cinque minuti all’inizio della seconda prova, prevista tra le tre in programma oggi. La competizione continua con attenzione da parte degli appassionati.

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