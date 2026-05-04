Per il Fellini un aprile da incorniciare Airiminum | Passeggeri aumentati del 22,4% rispetto allo scorso anno

L’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” ha registrato un incremento del 22,4% nel numero di passeggeri ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I dati confermano il proseguimento di un trend di crescita, evidenziato dai numeri relativi alle presenze e ai voli effettuati nel periodo. La crescita si inserisce in un quadro di miglioramenti complessivi per lo scalo, che continua a mostrare segnali positivi.