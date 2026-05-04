Per il Fellini un aprile da incorniciare Airiminum | Passeggeri aumentati del 22,4% rispetto allo scorso anno
L’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini” ha registrato un incremento del 22,4% nel numero di passeggeri ad aprile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. I dati confermano il proseguimento di un trend di crescita, evidenziato dai numeri relativi alle presenze e ai voli effettuati nel periodo. La crescita si inserisce in un quadro di miglioramenti complessivi per lo scalo, che continua a mostrare segnali positivi.
Prosegue il trend di crescita dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino “Federico Fellini”, che chiude il mese di aprile con risultati particolarmente positivi. Nel mese si sono registrati 43.892 passeggeri complessivi, in aumento del +22,4% rispetto ad aprile 2025. Il traffico.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Notizie correlate
Puglia, turismo: i dati del primo trimestre 2026, aumentati arrivi e presenze Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Bari, Lecce, Gallipoli, Ostuni, Monopoli e Polignano a Mare attrattive costantiDi seguito un comunicato diffuso da Pugliapromozione: Nel primo trimestre del 2026 i primi dati provvisori Istat/Spot ed elaborati dall’Osservatorio...
Leggi anche: Il criticato Napoli di quest’anno ha appena quattro punti in meno rispetto allo scorso anno
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Fellini e la critica: un convegno su come i media, dai quotidiani ai social, hanno plasmato il mito del Maestro; Rimini, una settimana tra Marecchia Dream Fest, sport e cultura: tutti gli eventi fino al 5 maggio; Fellini e la critica, a Rimini il convegno; Mario Margiotta porta in scena uno spettacolo su Nino Rota, il musicista di Fellini.
Aeroporto Fellini. Lieve calo nel quadrimestre ma aprile rilancia la crescitaAiRiminum presenta il bilancio del mese di aprile e del primo quadrimestre 2026 per l'aeroporto Fellini. Nel mese di aprile si sono registrati 43.892 passeggeri complessivi, in aumento del +22,4% risp ... msn.com
Rimini, aeroporto: ottimi numeri per aprile, ma primo quadrimestre del 2026 in leggero caloProsegue il trend di crescita dell’Aeroporto Internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini. Nel mese di aprile sono registrati 43.892 ... corriereromagna.it
Da maggio a giugno, l’Acting Lab di Latina presenta al Teatro Fellini una rassegna di quindici spettacoli, aperti al pubblico, con allievi di diverse età. Ogni rappresentazione mostra il percorso formativo dei ragazzi, toccando temi e stili diversi, dal teatro classic - facebook.com facebook