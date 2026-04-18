Ossessione per l’ex amante perseguita un’intera famiglia | divieto di avvicinamento per una 55enne

Una donna di 55 anni è stata sottoposta a un divieto di avvicinamento a una famiglia, con l’obbligo di mantenere una distanza minima di un metro. L’ordinanza è stata emessa dopo che le forze dell’ordine hanno eseguito un provvedimento cautelare, volto a limitare le azioni di una persona che aveva mostrato un comportamento ossessivo nei confronti di un ex amante. L’intervento è stato effettuato dai militari di un comando locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri militari del Comando Stazione Carabinieri di Montesarchio hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e mantenimento di una distanza minima di 1.000 mt. con l’applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall’art 275 bis c.p.p. (braccialetto elettronico) e l’obbligo di presentazione quotidiana alla P.G, emessa dal GIP del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura di Benevento. Il destinatario del provvedimento è una cittadina italiana, di 55 anni (assistita dall’avvocato Vittorio Fucci), residente nel comune caudino, gravemente indiziata del reato di cui all’art.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ossessione per l’ex amante, perseguita un’intera famiglia: divieto di avvicinamento per una 55enne Notizie correlate Sannio, perseguita una famiglia: braccialetto elettronico per una 55enneNella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Montesarchio hanno eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa... Domiciliari e divieto di avvicinamento violati: perseguita la ex, finisce in carcereALEZIO – Nonostante si trovasse già agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della ex convivente e gli fosse stato imposto un...