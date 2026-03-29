Il Bif&st celebra il successo di Checco Zalone e Gennaro Nunziante

Sabato 28 marzo, sul palco del teatro Petruzzelli si sono svolti i riconoscimenti del Bif&st. Luca Medici, noto come Checco Zalone, e Gennaro Nunziante hanno ricevuto il premio Bif&st Arte del Cinema. La consegna è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Puglia.

Sabato 28 marzo, Luca Medici in arte Checco Zalone e Gennaro Nunziante hanno ricevuto sul palco del Petruzzelli il premio Bif&st Arte del Cinema, consegnato dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. I due sono stati premiati anche da Anex, l’associazione degli esercenti delle sale, per gli incassi del loro ultimo film Buen Camino. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Bif&st celebra il successo di Checco Zalone e Gennaro Nunziante Articoli correlati Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una... Leggi anche: Tra ironia e battute Checco Zalone chiude il Bif&st 2026. Il siparietto 'da Oscar' con Decaro Buen Camino: La conferenza con Checco Zalone e Gennaro Nunziante Aggiornamenti e notizie su Checco Zalone Checco Zalone premiato al Bif&st, 'bellissimo, volevo proprio vederla Bari'Con la sua immancabile ironia Luca Medici, ha accolto nel teatro Petruzzelli di Bari il premio Arte del cinema, conferito dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro. È migliorata tanto quest ... tg24.sky.it Ma questa è Bari? Che sorpresa, è pulita: l'ironia di Checco Zalone al Bif&st è sulla cittàA Bari il Bif&st 2026 si chiude con uno degli eventi più attesi, la premiazione sul palco del teatro Petruzzelli di Gennaro Nunziante e Luca Medici, in arte Checco Zalone. Due campioni di incassi nell ... bari.repubblica.it