Checco Zalone e il presidente David di Donatello cerimonia in Quirinale alla vigilia dei premi

Da noinotizie.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della cerimonia dei David di Donatello, Checco Zalone e il presidente dell’ente organizzatore si sono incontrati al Quirinale. L’appuntamento si è svolto alla vigilia della consegna dei premi, che si terrà nelle prossime ore. La visita si è svolta in un clima formale, con le parti che hanno partecipato a un evento ufficiale presso la residenza del Presidente della Repubblica.

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