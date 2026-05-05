Checco Zalone e il presidente David di Donatello cerimonia in Quirinale alla vigilia dei premi

In vista della cerimonia dei David di Donatello, Checco Zalone e il presidente dell’ente organizzatore si sono incontrati al Quirinale. L’appuntamento si è svolto alla vigilia della consegna dei premi, che si terrà nelle prossime ore. La visita si è svolta in un clima formale, con le parti che hanno partecipato a un evento ufficiale presso la residenza del Presidente della Repubblica.

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Ortanova: la rassicurazione del sindaco all’anziana sfrattata da figlio e nuora in Molise, avrà una casa Il tempo tecnico di trovare l'abitazione Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Checco Zalone e il presidente David di Donatello, cerimonia in Quirinale alla vigilia dei premi Notizie correlate La cerimonia è prevista per il 6 maggio (già assegnato il David dello spettatore a Buen camino di Checco Zalone)Annunciate oggi tutte le candidature dei David di Donatello 2026 che verranno assegnati il prossimo 6 maggio al Teatro 5 di Cinecittà. Leggi anche: Bif&st, la chiusura: i vincitori, i premi a Lino Banfi e Checco Zalone Bari, teatro Petruzzelli Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Checco Zalone arriva in streaming su Netflix con Buen Camino e una sorpresa inedita; Checco Zalone arriva su Netflix con 'Buen Camino', l'annuncio con un video con tutti i suoi personaggi; Dopo i cinema, Checco Zalone invade (anche) Netflix: il film dei record arriva in streaming con una sorpresa inedita per i fan; Checco Zalone: In Buen Camino mi innamoro di una spagnola. Mio fratello è uguale a me, ma è povero e fa lo steward. Con la mia ex siamo in buoni rapporti. Checco Zalone da record anche su Netflix: Buen Camino sbanca lo streaming dopo il box officeZalone è il primo comico italiano ad essere distribuito in ben 226 Paesi in contemporanea e a venire doppiato in 14 lingue ... libero.it Netflix fuori controllo per Checco Zalone: Buen Camino e la promozione folle in tutto il mondoPer l'uscita internazionale di Buen Camino, il colosso dello streaming punta tutto sulla comicità linguistica con dei cartelloni esilaranti ... libero.it Da Paolo Sorrentino a Checco Zalone, da Valeria Golino a Mario Martone. La festa del cinema italiano, i #David di Donatello, come ogni anno inizia dal Quirinale, con il presidente della Repubblica Sergio #Mattarella che riceve i candidati - #cinema x.com David di Donatello 2026 a "Buen Camino" di Checco Zalone L.A. Mely e la sua Critica Ignorante spiegano, con educazione e rispetto, il motivo per cui non approvano l'assegnazione del David a questo film... - facebook.com facebook