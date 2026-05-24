Un uomo è stato arrestato per aver tentato di entrare in una banca con un coltello. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospetto. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio. L’indagine è in corso per chiarire le motivazioni e eventuali complici. La scena si è svolta in pieno giorno, davanti a numerosi passanti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato l’arma e avviato le verifiche sul soggetto.

La soluzione ai problemi del mondo non è la lotta di classe, ma l’imprenditore, un imprenditore decente la cui attività sia regolata da leggi giuste e sindacati non politicizzati che fanno l’interesse dei lavoratori. «Comandare è meglio che avere rapporti sessuali» è una frase di Leonardo Sciascia (citata nel libro Il sasso in bocca) che riassume la mentalità mafiosa, e che è diventata una maniera di dire. La frase si adatta ai parassiti, i mafiosi e i funzionari delle dittature, in particolare di quelle comuniste. Non ha senso usarla invece per l’imprenditore, quello che Marx chiama il capitalista. Molti citano la teoria marxiana del plusvalore come se fosse un’ovvietà inconfutabile: il valore lo crea il lavoro, dunque il profitto del capitalista è sempre lavoro rubato all’operaio. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Per citare Fantozzi, il marxismo «è una c... pazzesca». E uguale la mafia

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Fantozzi ( 1975 ) ... non si può rinviare la discussione

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