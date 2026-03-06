La settimana de La Pennicanza si conclude venerdì 6 marzo con una puntata condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, che presentano la loro interpretazione dei fatti più recenti. Durante l’episodio, Fiorello annuncia che succederà qualcosa di pazzesco, senza fornire ulteriori dettagli. La trasmissione si concentra sulla rielaborazione delle notizie di giornata, mantenendo il tono vivace e coinvolgente che la contraddistingue.

Si conclude la settimana de La Pennicanza con la puntata di venerdì 6 marzo. Fiorello e Fabrizio Biggio propongono come sempre una rilettura scoppiettante dei fatti del giorno. E intanto in studio arriva la chiamata di Maria Esposto, Rosa Ricci di Mare Fuori, e parte lo spoiler. Non manca anche una frecciata a Carlo Conti e al suo Sanremo top, una rivisitazione del Festival ma senza Festival. Fiorello, la chiamata surreale del Presidente Mattarella. Fiorello parte dalla celebrazione della storia del giornalismo e i 150 anni del Corriere della Sera: “Il 18 aprile del ’93 Aldo Grasso scrisse: ‘Col karaoke prendi 30 e lode’. È stato il primo articolo che mi ha dedicato il Corriere! Ci saranno molti eventi e ad uno di questi parteciperà anche Mattarella, non ha pace!”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Succederà una cosa pazzesca”

Fiorello a La Pennicanza non perdona: “Una mancanza incredibile”Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata di mercoledì 28 gennaio de La Pennicanza.

Fiorello a La Pennicanza, il lieto annuncio in diretta: “Aspettiamo una bimba”Fiorello e Fabrizio Biggio conducono l'ultimo appuntamento della settimana de La Pennicanza.

Fiorello canta My Way – La Pennicanza 19/01/2026

Aggiornamenti e notizie su Fiorello a La Pennicanza Succederà una....

Temi più discussi: A La Pennicanza, Fiorello e Biggio versione matrimonio napoletano cantano Sal Da Vinci; Fiorello a La Pennicanza, Carlo Conti (finto) fuori dalle righe: Quando ci vuole, ci vuole; La Pennicanza 2025/26 - The Jackal e Fiorello, la videochiamata in diretta - 03/03/2026 - Video; Fiorello a La Pennicanza: Ho tutta Mediaset contro, Pier Silvio è arrabbiato con me.

Fiorello ‘imbarazza’ Signorini a La Pennicanza: Ecco perché mi chiese scusa. Il retroscena clamorosoNella puntata di oggi de La Pennicanza, in onda su Radio 2, lo showman Rai ha rispolverato un aneddoto con protagonista l'ormai ex direttore di Chi. Ecco i dettagli. libero.it

Fiorello a La Pennicanza: Siamo il programma più visto dopo Sanremo. E bacchetta BiggioFiorello a La Pennicanza fa a pezzi Fabrizio Biggio e poi arriva la chiamata di Luca Argentero: Voglio una spiegazione. Ma l’accusa è ironica. dilei.it

“La mia famiglia ritagliava solo i suoi articoli e ora dice che la mia canzone è brutta. Mi sento male”. Fiorello imita Sal Da Vinci alle prese con le critiche di Cazzullo. - facebook.com facebook

Riascolta tutte le puntate de "LA PENNICANZA" con Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Play Sound raiplaysound.it/programmi/lape… x.com